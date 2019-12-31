122 مركبة إسعاف ودورية لتأمين احتفالات العام الجديد برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أكد الإسعاف الوطني اتخاذه الاستعدادات والتدابير الاستباقية كافة للتعامل مع الحالات الطارئة خلال احتفالات رأس السنة 2020 في رأس الخيمة، من خلال توفير 15 مركبة إسعاف وطاقم إسعافي مكون من 33 مسعف، وذلك ضمن خطة طوارئ متكاملة تم وضعها للتعامل مع البلاغات الاسعافية الطارئة وحالات الحوادث المرورية التي قد تطرأ خلال فترة الاحتفالات بالعام الجديد.

وأكد المهندس عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان"، استعداد إمارة رأس الخيمة لتقديم تجربة مميزة للزوار والسياح من خلال عروض وفعاليات متنوعة، حيث تسعى الإمارة إلى تحطيم رقمين قياسيين جديدين في موسوعة غينس للأرقام القياسية عن فئتي "أكبر عدد من الطائرات من دون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد" و"أطول شلال من الألعاب النارية في العالم" بامتداد 4000 متر "4 كيلومترات"، تستمر لمدة 12 دقيقة من المتعة، حيث تم تخصيص 4 منصات مشاهدة لاستقبال مئات الآلاف من المشاهدين على الواجهة البحرية التي تبدأ من جزيرة المرجان وصولاً إلى وسط الإمارة.

في المقابل خصصت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 89 دورية مرورية وأمنية وراجلة، لتأمين وتغطية احتفالات رأس السنة، والتأكيد على انسيابية الحركة المرورية في كافة شوارع الإمارة الداخلية والخارجية، والعمل على منع أية مظاهر أو أعمال من شأنها أن تعكر صفوة الاحتفال بهذه المناسبة الهامة، كما تم تأمين عدد 5 نقاط تتمركز فيها مركبات الدفاع المدني والتي تشارك بعدد 13 مركبة، تتواجد في جزيرة المرجان، لتأمين مقر الاحتفال، والتعامل على الأحداث الطارئة