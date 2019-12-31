توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح غربية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/ س تصل إلى 36 كم/ س و الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 16:00 و المد الثاني عند الساعة 06:10 و الجزر الأول عند الساعة 10:20 و الثاني عند الساعة 23:05.

ويكون بحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 12:59 والمد الثاني عند الساعة 01:57 والجزر الأول عند الساعة 08:00 الجزر الثاني عند الساعة 19:11.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 15 90 40

دبي 26 17 85 35

الشارقة 26 15 80 35

عجمان 27 18 80 40

أم القيوين 26 14 85 45

رأس الخيمة 26 16 85 40

الفجيرة 28 19 70 30

العين 26 14 95 35

ليوا 28 13 90 35

الرويس 25 15 80 40

السلع 26 16 80 35

دلما 26 18 75 45

طنب الكبرى 24 17 80 50

طنب الصغرى 24 17 80 50

أبو موسى 24 17 80 50