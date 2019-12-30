توزيع 141 مسكناً بطراز إسلامي في حتا و123 الربع الأول 2020

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

أوضح المهندس عبد الله الشحي مدير أول إدارة المشاريع الهندسية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ «البيان»، أنهم يباشرون حالياً إجراءات توزيع 141 مسكناً مصمماً بالطراز الإسلامي على المستفيدين ضمن المرحلة الثانية من مشروع مساكن حتا في منطقة مكن، لافتاً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من باقي مساكن المشروع في المرحلة الثالثة بالطراز المحلي، والتي يبلغ عددها 123 مسكنا في الربع الأول من العام المقبل 2020.

346 مسكناً

وأضاف الشحي أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع 346 مسكناً في حتا، والتي تبلغ قيمته التقديرية 565 مليون درهم ويتكون من (نموذج أندلسي) عدد 80 مسكناً وقد تم توزيعها بالكامل على المستفيدين، مشيراً إلى أن مشروع حتا يتألف من نموذجين، الأول عبارة عن 4 غرف نوم بعدد إجمالي 329 مسكنا، والثاني عدد 2 غرف نوم، كما أن النموذج الأول عبارة عن 4 غرف نوم مكون من دورين بمساحة إجمالية للنموذج 4222 قدما مربعا، ويتنوع بين 3 طرز، إسلامي بعدد 134 ومحلي بعدد 116 وأندلسي بعدد 78.

وقال الشحي إن النموذج الثاني يتكون من غرفتي نوم من دور واحد بمساحة إجمالية للنموذج 2425 قدما مربعا، وكذلك يتنوع بين 3 طرز إسلامي بعدد 7 ومحلي بعدد 7 وأندلسي بعدد 2، مع مراعاة إمكانية التوسع المستقبلي.

تصاميم متنوعة

وشرح مدير أول إدارة المشاريع الهندسية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن التصميم الإسلامي يعكس جمالية نمط البناء الإسلامي من خلال استخدام العناصر المعمارية التي تعكس ثراء الموروث والذي يفضله الكثير من المستفيدين، فيما يعكس التصميم الأندلسي التفاصيل البنائية التي يتميز بها هذا النمط البنائي والتي يميزها أسقف القرميد ذات الألوان الجميلة والمفعمة بالحياة، مبينا أن التصميم المحلي كذلك يبرز جمال التراث المعماري المحلي وما يتفرد به من عناصر بنائية مميزة كالبراجيل والنقوش والزخارف المحلية، بالإضافة إلى الألوان الهادئة المستمدة من طبيعة البيئة المحلية.

وذكر الشحي أن بناء كل منزل تم على أرض مستقلة خاصة به، بحيث يكون لكل منزل محيط واسع ومواقف للسيارات، مع غرفة خادمة وغرفة غسيل ومخزن، أما من الداخل فإن التصميم يشمل حماما مستقلا وخزائن حائط لكل غرفة، بالإضافة إلى مطبخ مجهز بالكامل وغير ذلك من العناصر التي تحقق الراحة للساكنين.