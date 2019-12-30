توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وصباح الأربعاء على معظم المناطق الداخلية وبعض المناطق الساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن حركة الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 36 كم/س.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:27 والثاني عند الساعة 05:38 والجزر الأول عند الساعة 09:35 والثاني عند الساعة 22:34.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:12 والثاني عند الساعة 01:25 والجزر الأول عند الساعة 18:38 والثاني عند الساعة 08:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 25 15 95 55

دبي 26 18 95 50

الشارقة 26 17 95 45

عجمان 27 15 95 45

أم القيوين 26 14 95 45

رأس الخيمة 27 13 95 40

الفجيرة 27 19 75 30

العين 26 13 95 40

ليوا 28 11 95 45

الرويس 24 14 95 50

السلع 25 13 95 55

دلما 26 18 90 45

طنب الكبرى 24 17 85 50

طنب الصغرى 24 17 85 50

أبو موسى 24 17 85 50