الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 36 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:53 والمد الثاني عند الساعة 05:11 ..والجزر الأول عند الساعة 08:53 والثاني عند الساعة 22:06 .

ويكون الموج في بحر عمان خفيفا الى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 00:55 ..والجزر الاول عند الساعة 18:07 والجزر الثاني عند الساعة 07:16 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 15 80 45

دبي 26 17 75 40

الشارقة 26 14 70 40

عجمان 25 15 75 45

أم القيوين 25 12 90 45

رأس الخيمة 26 11 85 30

الفجيرة 27 18 65 25

العين 26 13 85 25

ليوا 26 11 95 45

الرويس 23 12 90 50

السلع 24 13 85 45

دلما 25 17 80 45

طنب الكبرى 24 18 80 50

طنب الصغرى 24 18 80 50

أبو موسى 24 18 80 50 .