«بروة» زايد.. عالجت المعسرين في «كند»

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

جسد مستشفى «كند»، الذي تأسس باسم «الواحة» في عام 1960، رؤية المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في توفير الرعاية الطبية للمواطنين.

حيث سعى الشيخ زايد لتوفير مرفق صحي في المدينة يساعد الأهالي في علاج الأمراض، إذ كانت نسبة الوفيات بين الأطفال في العين 50% وبين الأمهات 35% في ذلك الوقت. وأسفرت جهود مؤسس دولة الاتحاد عن تأسيس أول مستشفى أطلق عليه «الواحة»، ليكون بذلك أول مستشفى يتم تأسيسه في إمارة أبوظبي يخدم منطقة العين لسنوات طوال، حتى تم إنشاء أول مستشفى حكومي في العين عام 1968.

وقامت الدكتورة «ماريان» بإجراء 4 آلاف حالة ولادة خلال 10 أعوام، وكان المستشفى باعتباره جهة خاصة يحصل على بعض الأتعاب البسيطة من المرضى المترددين.

ولكن كثيراً من المراجعين لم يكونوا قادرين على سداد هذه المبالغ، وكان المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يمنحهم «بروة»، «وهي عبارة عن ورقة مختومة بختمه»، يحصلون على العلاج بموجبها ثم تقوم إدارة المستشفى بتجميع هذه الأوراق وتسليمها لمكتب الشيخ زايد، فيقوم بسداد نفقات العلاج عن الأهالي.

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«كند».. رؤية زايد في رعاية المواطنين