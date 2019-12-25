قائمة المخالفات المستثناة من التخفيض بأبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت شرطة أبوظبي أصحاب المركبات الى الاستفادة من قرار تخفيض قيمة المخالفات المرورية المسجلة قبل 22 ديسمبر الحالي بنسبة 50‎%‎، وإلغاء عقوبة الحجز والنقاط السوداء لمدة ثلاثة شهور، باستثناء المخالفات الخطرة.

كما تتضمن مبادرة "الدفع المبكر للمخالفات" تخفيض 25% في حال الدفع خلال عام من ارتكاب المخالفة ولا تشمل بدل الحجز وغرامة التأخير، والمخالفات الخطرة.

وتكون نسبة التخفيض 35 ‎%‎ في حالة الدفع خلال 60 يوماً من ارتكاب المخالفة ويشمل بدل الحجز وغرامة التأخير، واستثناء المخالفات الخطرة.

ــ كما كشفت شرطة أبوظبي عن المخالفات الخطرة والمستثناة من الإعفاء .. وهي

ــ تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 60كلم/ساعة

ـــ عدم التزام قائد مركبة نقل طلبة المدارس (الحافلة) بفتح اشارة قف وبتعليمات المرور

ـــ عدم التوقف أثناء مشاهدة قائد المركبة لإشارة (قف) الخاصة بمركبات نقل طلبة المدارس (الحافلة)

ــ استعمال المركبة في نقل الركاب بدون ترخيص

ـــ عدم إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية

ـــ قيادة المركبة تحت تأثير الكحول

ـــ قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها

ـــ التسبب في وفاة شخص

ـــ التسبب في وقوع حادث بليغ أو إصابات

ـــ الانحراف المفاجئ بالمركبة

ـــ الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف

ـــ الانشغال عن الطريق أثناء قيادة مركبة بأي صورة كانت

ـــ تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة

ـــ تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل الدراجات الآلية

ـــ تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 80 كلم/ساعة

ـــ استعمال المركبة في نقل مواد خطرة أو قابلة للاشتعال بدون ترخيص

ــ الهروب من شرطي المرور

ـــ عدم ترك مسافة كافية بين المركبات

ــ قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر.

ــ قيادة مركبة بطريقة من شأنها إلحاق ضرر بالمرافق العامة أو الخاصة.

ــ التجاوز من ناحية كتف الطريق.

ــ قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر.

ــ تجاوز المركبات الثقيلة للإشارة الضوئية الحمراء.

ــ تسبب سائق المركبة الثقيلة في حادث ينجم عنه تدهور المركبة التي يقودها أو أي مركبة أخرى.

ــ قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز من مكان يمنع فيه التجاوز

ــ قيادة مركبة تسبب ضجيجاً