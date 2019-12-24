توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وتظهر بعض السحب المنخفضة غربا وتزداد الرطوبة ليلا وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية.

والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة وتكون حركتها شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/ س تصل إلى 35 كم/ س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 11:53 والمد الثاني عند الساعة 01:52 والجزر الأول عند الساعة 19:09 والجزر الثاني عند الساعة 06:12.

وبحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 08:12 والمد الثاني عند الساعة 22:08 والجزر الأول عند الساعة 15:05 والجزر الثاني عند الساعة 03:52.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 26 15 70 35

دبي 26 17 65 30

الشارقة 25 12 85 30

عجمان 25 13 80 25

أم القيوين 25 11 90 30

رأس الخيمة 26 10 85 30

الفجيرة 24 14 60 35

العين 24 14 65 30

ليوا 25 13 75 40

الرويس 24 21 70 45

السلع 24 19 75 40

دلما 23 21 70 45

طنب الكبرى 24 20 80 45

طنب الصغرى 24 20 80 45

أبو موسى 24 20 80 45