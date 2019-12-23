توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على الجزر والسواحل الغربية، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 18 - 28 كم/س تصل إلى 36 كم/س.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:11 والمد الثاني عند الساعة 00:58 الجزر الأول عند الساعة 18:25 والجزر الثاني عند الساعة 05:27.

بحر عمان: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:23 المد الثاني عند الساعة 08:12 الجزر الاول عند الساعة 14:22 والجزر الثاني عند الساعة 03:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 25 15 70 30

دبي 26 17 55 25

الشارقة 25 12 70 25

عجمان 25 13 70 25

أم القيوين 26 12 75 30

رأس الخيمة 25 10 80 25

الفجيرة 26 17 60 30

العين 24 14 65 30

ليوا 25 13 80 35

الرويس 23 16 70 40

السلع 24 15 75 35

دلما 23 18 75 45

طنب الكبرى 24 19 80 50

طنب الصغرى 24 19 80 50

أبو موسى 24 19 80 50