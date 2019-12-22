مستشفى الزهراء ينجح في استئصال ورم من مريضة مصابة بالسكري

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن فريق طبي في مستشفى الزهراء بالشارقة من استئصال ورم ليفي كبير من رحم مريضة تبلغ من العمر 42 عاماً، بقيادة الدكتور محمد الحسون أخصائي التوليد و أمراض النساء.

وكانت المريضة تعاني من مرض السكري منذ 20 عاماً ولديها ارتفاع في ضغط الدم، وقبل 6 أشهر دخلت المريضة أحد المستشفيات لإجراء عملية استئصال الورم مع الرحم وحدثت مضاعفات أثناء تخديرها أدى إلى نزف رئوي، مما استدعى دخولها العناية المركزة لمدة 3 أيام.

وعانت المريضة من حالة نفسية سيئة، بسبب رفض المستشفيات إجراء العملية لخطورتها من ناحية التخدير والجراحة كون المريضة مصابة بمرض السكري وارتفاع الضغط الدم.

وقال الدكتور الحسون: "راجعتني المريضة في عيادتي في مستشفى الزهراء بالشارقة محولة من أحد الزملاء وبالفعل وافقت على اجراء العمل الجراحية لها ولله الحمد، كانت عملية ناجحة جداً ولم تستغرق أكثر من ساعة واحدة ولم تحدث مضاعفات أثناء التخدير واستؤصل الورم تماما كما تمت المحافظة على الرحم سليماً وعادت الابتسامة للمريضة كما عاد الأمل و التفاؤل إلى حياتها.