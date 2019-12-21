توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام وتظهر بعض السحب المنخفضة على السواحل الغربية، وتزداد الرطوبة ليلاً وصباح "الاثنين" وقد يتشكل الضباب غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س تصل إلى 38 كم/س.

الخليج العربي: متوسط - مضطرب الموج أحياناً غرباً.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:36 والمد الثاني عند الساعة 22:25

الجزر الأول عند الساعة 16:26 والجزر الثاني عند الساعة 03:39

بحر عمان: متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:35 المد الثاني عند الساعة 06:34

الجزر الاول عند الساعة 12:49 والجزر الثاني عند الساعة 01:00

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 27 16 80 30

دبي 27 17 80 30

الشارقة 26 14 80 35

عجمان 24 18 80 30

أم القيوين 25 14 80 40

رأس الخيمة 25 15 85 35

الفجيرة 26 19 60 40

العين 26 14 85 30

ليوا 27 13 90 40

الرويس 25 16 90 45

السلع 24 18 90 45

دلما 25 20 80 60

طنب الكبرى 26 20 80 55

طنب الصغرى 26 20 80 55

أبو موسى 26 20 80 55