طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الجمعة صحوا الى غائم جزئيا، وتظهر السحب المنخفضة على البحر والجزر وتمتد على بعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال سقوط بعض الأمطار، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط يضطرب أحياناً في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم السبت رطبا خاصة غرباً صباحاً وصحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر بعض السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

ويوم الأحد يكون الطقس رطبا على المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب غرباً، وصحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الغربية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الاثنين رطبا وقد يتشكل الضباب غربا، وصحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الغربية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الثلاثاء يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا وتتكاثر السحب المنخفضة على الجزر والسواحل، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.