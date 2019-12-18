شرطة دبي تمدد المشاركة في مسابقة "حماية كليب" إلى نهاية العام الجاري

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، عن تمديد فترة المشاركة في مسابقة "حماية كليب" إلى نهاية العام الجاري، ومنح المتميزين المشاركين بأعمالهم في المسابقة فرصة الانضمام إلى برنامج "الاستقطاب" ومبادرة "العمل بنظام المتعاونين" التابعين لإدارة البعثات والاستقطاب في شرطة دبي، وذلك إلى جانب الميزات الأخرى الخاصة بالمسابقة.

وقال المقدم الدكتور منصور البلوشي مدير إدارة البعثات والاستقطاب، في الإدارة العامة للموارد البشرية، إن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي "الابتكار في القدرات المؤسسية" والذي يدعم المواهب والاستثمار في الطاقات الشابة، عبر استقطاب الكفاءات التخصصية في مختلف المجالات الإعلامية وفقاً لاحتياجات شرطة دبي.

وأوضح المقدم البلوشي أن مسابقة "حماية كليب"، والتي تحظى بإشراف "جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي"، تفتح أبوابها لكافة الطلبة في جامعات الدولة من مختلف الجنسيات، ولطلبة شرطة دبي المبتعثين، للمشاركة بإبداعاتهم وأفكارهم البناء الداعمة لأهداف المسابقة في التوعية من المخدرات والابتزاز الالكتروني ومخاطر الانترنت وسوء استعمال العقاقير الطبية النفسية، وذلك عبر الموقع الالكتروني www.hemaya.ae، مضيفا أن فريق عمل مسابقة "حماية كليب" نفذ زيارات ميدانية إلى نحو 30 جامعة بهدف تعريف الكادر التعليمي والطلبة بأهداف المسابقة ورسائلها المجتمعية وشروطها الفنية، إلى جانب التركيز على تشكيل فِرق عمل داخلية لإنتاج أفضل الفيديوهات التوعوية ضمن الفئات الأربعة للمسابقة.

وبيّن المقدم البلوشي أن فريق عمل المسابقة يتكون من مدربين وفنيين وخبراء من 3 جهات متخصصة في مجال التصوير، وقد عمدوا إلى تقديم ورش عمل إلى نحو 35 ألف طالب، كما قدموا أكثر من 20 ألف استشارة فنية في مجالات التصوير وإعداد السيناريوهات، إضافة إلى توفيرهم الدعم اللوجستي للطلبة لتمكينهم من تنفيذ أفكارهم التوعوية.

وتابع: "نظراً للإقبال الكبير على المشاركة في مسابقة "حماية كليب" التي تُقام بالتعاون مع " حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي "تم تمديد فترة التسجيل إلى غاية 31 ديسمبر الجاري، وفتح باب المشاركة أيضاً أمام أصحاب الهمم من فئة الإعاقة السمعية، إلى جانب طلبة الكليات والجامعات والمعاهد من جميع الجنسيات داخل الدولة، والطلبة المواطنين المبتعثين خارج الدولة، وذلك إيماناً بالدور المجتمعي الفعال لأصحاب الهمم، وضرورة تحفيزهم للمساهمة باستشراف مستقبل التوعية الأمنية ومواجهة الإدمان بأعمال فنية وأفكار ابتكارية".

وقال المقدم منصور البلوشي إن الطلبة المتميزون بأعمالهم المشاركة في المسابقة، سينضمون إلى برنامج "الاستقطاب الأكاديمي" إذا ما استوفوا الشروط الخاصة بالبرنامج، هذا إلى جانب إشراكهم بمبادرة "العمل بنظام المتعاونين" وفقا لموهبتهم وتميزهم الدراسي، على أن الأولوية ستعطى للمواطنين بما يدعم ملف التوطين في بعض الوظائف التخصصية في المجال الإعلامي.

وأكد المقدم البلوشي أن الطلبة المبتعثين من شرطة دبي إلى خارج الدولة، تشكل مشاركاتهم إضافة نوعية للمسابقة، وذلك نظرا لامتلاكهم خبرات وتجارب متنوعة وغزارة فكرية كبيرة بحكم تواجدهم في جامعات أجنبية، واحتكاكهم بطلبة من خلفيات ثقافية متنوعة، وهذا بلا شك سينعكس على أعمالهم ويثري مضمونها.

استفسارات

وحول الاستفسارات التي تلقاها فريق عمل المسابقة من طلبة الجامعات، أوضح مدير إدارة البعثات والاستقطاب في شرطة دبي، أن بعضها كانت تدور حول ما إذا كانت المشاركة في المسابقة ستعفيهم من أخذ التصاريح الخاصة بالتصوير في الأماكن العامة، وفي هذا الإطار فقد وجهنا طلبة الجامعات بضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين أثناء تصوير كليباتهم التوعوية، خاصة فيما يتعلق بالحصول على تصاريح التصوير في الأماكن العامة، والتصاريح الخاصة باستخدام طائرات بدون طيار، وعدم التعدي على خصوصية الجمهور في أماكن التصوير الخارجية، والأهم عدم ارتكاب أي من هذه المخالفات بحجة المشاركة في "حماية كليب".

أما الاستفسارات الأخرى فكانت تدور حول إمكانية صناعة كليبات تتجاوز مدتها 60 ثانية، وهي المدة المحددة والتي تندرج في قائمة الشروط الفنية.

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