198 دولة تستقبل منتجات الإمارات وتمنحها شهادة جودة عالمية

المصدر: دبي - البيان

في تفنيد قوي لحملة الافتراءات الموجهة للمنتجات الإماراتية، أكدت مصادر صناعية عاملة في قطاع الأغذية في السوق المحلي وفي المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) أن منتجات الإمارات لديها شهادة دولية من أكثر من 198 سوقاً ودولة تستقبل صادرات الإمارات، ولم تصدر عنها أية شكاوى فيما يخص مطابقة هذه المنتجات للمواصفات ولاشتراطات السلامة، مشددةً على أن الاتهامات للصادرات الإماراتية تعني توجيه الاتهام للأجهزة الرقابية في نحو 198 سوقاً ودولة.

وعدّدت المصادر حقائق موضوعية وميدانية تدحض تلك الافتراءات التي لا تستند إلى أي دليل، مؤكدةً أن منطقة جبل علي الحرة هي جزء من منظومة مؤسسات الإمارات الحكومية، وبالتبعية تخضع لمختلف اللوائح والمعايير والتشريعات الهادفة إلى المحافظة على الصحة، فضلاً عن مكافحة الغش والتدليس، وبناءً عليه فإن قائمة عريضة من الجهات المنوط بها تلك المهام توجد في قلب المنطقة الحرة.

وأضافت أن منطقة جبل علي تعمل، بالتنسيق على أعلى مستوى مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، في متابعة ضوابط التدقيق والرقابة على التصنيع، كما أن خطوط الإنتاج التابعة لبعض المصانع في الإمارات تابعة لعلامات تجارية كبرى.

وأوضحت المصادر أن ما يشار إليه في الرمز الشريطي للمنتج ليس بالضرورة يدل على بلد المنشأ، كما أن الأرقام الثلاثة الأولى لا تشير إلى البلد الذي تم تصنيع المنتج فيه، وإنما تشير إلى البلد الذي يوجد فيه مقر للشركة.

وتستهدف الحملة الخبيثة سمعة المنتجات الإماراتية في الأسواق السعودية خصوصاً. وربطت المصادر بين هذه الشائعات والتزايد المطّرد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولا سيما في ظل التوجيهات العليا لقيادتي الدولتين، لتعزيز التقارب الذي يكاد يصل إلى مرحلة الاندماج. وشهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً غير مسبوق ارتفع خلال العام الماضي 2018 بنحو 35.6%.

أجندة خبيثة تتلاشى أمام شهادات جودة من 198 دولة