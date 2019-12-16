المصدر: دبي - البيان

تستھدف سمعة المنتجات الإماراتية في الأسواق السعودیة بشأن ما أثیر مؤخراً من حملات تشویه في وسائل التواصل المجتمعي للإضرار بسمعة المنتجات الإماراتية، لاسیما في أسواق المملكة العربیة السعودیة الشقیقة، فینبغي التأكید على أن منھجیة التشكیك في سمعة المنتجات الإماراتیة وبالأخص التي تحمل شعار (صنع في الإمارات)، بمثابة حملة شعواء تتنافى على أرض الواقع مع منظومة الضوابط والسیاسات المتبعة بعلامة الجودة الإماراتیة وتنال من قنوات ومستویات التنسیق والتشاور والمستوى المطبق في كلا الدولتین على صعید تبني وتطبیق أفضل الممارسات العالمیة في الرقابة والجودة والسلامة ومكافحة الغش.

إذ إن تلك الحملة لن تنال مما حصدته دولة الإمارات من تقدیر واعتراف عالمیین في ذلك الصدد. فضلاً على كون دولة الإمارات تلتزم بالاتفاقیات المنظمة للجودة في دول مجلس التعاون الخلیجي، وتم إبرامھا في ضوء توافق بین ھیئات ومؤسسات المواصفات والمقاییس والمطابقة الخلیجیة، مع التزام كافة المؤسسات المعنیة والرسمیة الخلیجیة والمعنیة لضمان مطابقة المنتجات الوطنیة لأفضل معاییر الجودة والمواصفات العالمیة. كما أن نظاماً یعد بمثابة إلزام إجباري لجمیع المنتجات الخاضعة للنظام باستیفائھا متطلبات السلامة والجودة المحددة في اللائحة، (ECAS) تقییم المطابقة الإماراتي الفنیة من قبل الحكومة الإماراتیة. مع التأكید على السمعة الطیبة للمنتجات الإماراتیة في ظل ما حققته دول الإمارات من مكانة متطورة على خارطة الاقتصاد العالمي، باتت تشھد بھا المؤسسات الاقتصادیة الدولیة، بما فیھا المؤسسات العالمیة المختصة بمعاییر الجودة والمطابقة الإنتاجیة ومتطلبات السلامة، فضلاً على أن النجاحات اللافتة في تنویع اقتصاد دولة الإمارات، ونمو الصادرات غیر النفطیة على الصعیدین الكمي والنوعي، وكذلك الجغرافي، واكتسابھا تنافسیة عالمیة عمادھا المؤسسات والكیانات الأجنبیة التي تفد إلى المناطق الحرة في دولة الإمارات ( بما فیھا منطقة جبل علي الحرة)، وتتخذھا مقار إقلیمیة، وھي مقار لشركات وكیانات استثماریة عابرة للقارات تحظى بسمعة عالمیة، إنما تتوافق والسمعة الطیبة التي تتمتع بها دولة الإمارات على الخارطة الاقتصادیة العالمیة، وھي النجاحات التي لم تكن لتتحقق لولا ما وجدته شركات وكیانات الأعمال العالمیة والإقلیمیة من بیئة محفزة للنمو مقرونة بمنظومة تشریعیة واستراتیجیات صائبة وطنیة للنھوض بدور الصناعة الوطنیة، فضلاً على استقطاب قدرات المؤسسات الصناعیة العالمیة، لتتمازج معاییر الجودة العالمیة لتلك المؤسسات مع مثیلاتھا المحلیة في إطار بیئة تنافسیة تعتمد على الشفافیة والمصداقیة. یضاف على ما سبق التواجد الموسع للشركات والمستثمرین الذین یدیرون منشآت صناعیة مملوكة من الأشقاء السعودیین الكرام، في منطقة جبل علي الحرة یؤكد الثقة التي یتمیز بھا مناخ الأعمال والاستثمارات في الإمارات، مع تصدي الجھات والمؤسسات الحكومیة في كلا البلدین وعبر قنوات من التنسیق لأي تجاوزات.

ثقة في المنتجات الإماراتیة

یجب التمحیص والتمعن في المرتبة المتطورة والمؤشرات الریادیة العالمیة التي بات یحتلھا اقتصاد دولة الإمارات، ولاسیما سیاسات الشفافیة والمصداقیة في ممارسات الأعمال ومباشرة الشركات لأنشطتھا الوطنیة منھا والعالمیة على حد سواء على أرض الإمارات، والتي تصدرھا المؤسسات الدولیة الرسمیة، بما فیھا معاییر الشفافیة والمصداقیة في ممارسات الأعمال والتنافسیة بین الشركات من خلال معاییر الجودة في المنتجات ومطابقتھا

لأفضل المواصفات، وتبني حكومة الإمارات في سابقة ریادیة مبادرات تحفیزیة لأفضل ممارسات التمیز، بل ووضع تشریعات صارمة لتحسین سمعة المنتج الإماراتي سواء داخل الأسواق الإماراتیة أو في الخارج، فضلاً على ذلك فإن إطلاق شائعات ھوجاء بأن المنتجات الإماراتیة التي تصدر للخارج سیئة ومعیبة وضارة بالصحة بخلاف المنتجات التي تستخدم في الأسواق المحلیة، یتنافى مع محددات العقل والمعاییر التصدیریة، لكون دولة الإمارات من أكثر بلدان العالم تطبیقاً لنھج الانفتاح سواء في المبادلات التجاریة أو في حركة السائحین بما فیھا زائري الدولة من الأشقاء السعودیین بغرض السیاحة والأعمال، حیث یمكن بسھولة تجربتھم لنفس المنتج داخل الإمارات والمنتج المصدر لداخل المملكة العربیة السعودیة، حیث لم تصدر أي شكاوى أو امتعاضات طیلة الأعوام الماضیة.

اشتراطات وإجراءات صارمة

أن التجارة الخارجیة لدولة الإمارات وخاصة في السلع غیر النفطیة تتم عبر اشتراطات وإجراءات تنفیذیة ملزمة وصارمة وتتحدد في كل دولة طبق الأنواع السلع وخصوصیتھا لتلك الإجراءات واشتراطاتھا، حیث تتطلب موافقات السلطات المسؤولة بحسب تبعیة السلع ومنھا الغذائیة التي تشترط فحصھا وحصولھا على تقاریر من مختبرات معتمدة في تلك الدول المستھدفة بصادرات الدولة، وغیرھا من الدول، قبل السماح بتداولھا من قبل الجھات المختصة في تلك الدول، كما أن دولة الإمارات العربیة المتحدة ممثلة بكافة جھاتھا الرقابیة والتفتیشیة سواء على المنافذ الجمركیة للسلع الواردة أو المخصصة للاستھلاك المحلي أو التي تكون ضمن مدخلات إنتاج سلع أخرى یتم توجیھھا للتصدیر تخضع لمنظومة متكاملة وصارمة من معاییر الفحص والتأكد من المطابقة للمواصفات والصلاحیة للاستھلاك وغیرھا من الاشتراطات التي لا یمكن التھاون معھا، وكذلك على منتجي السلع من المصانع في دولة الإمارات، كون قسم كبیر من كمیات إنتاج ھذه السلع یستھلك محلیاً.

إن الصادرات السلعیة غیر النفطیة لدولة الإمارات وباعتراف عالمي تتمتع بجودة عالیة ویظھر ذلك جلیاً في تواجدھا في الكثیر من دول العالم، بما فیھا السلع والمنتجات التي تم استھدافھا من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حیث تتواجد الصادرات الإماراتیة ووفقاً للإحصائیات الموثقة فیما یربو على 198 دولة تشمل قارات العالم أجمع، فضلاً عن ذلك وشھادات المؤسسات الدولیة المعنیة فإن دولة الإمارات تأتي في مراتب متقدمة في قائمة مصدري السلع، حیث تأتي في المرتبة 16 عالمیاً.

أطر وضوابط تشریعیة

إن البیئة التشریعیة الضامنة للحفاظ على مصداقیة الجودة للمنتجات والسلع في دولة الإمارات، بالأخص قوانین الملكیة الفكریة والتصدي لجرائم الغش التجاري، تتضح بشكل بارز حیث بفضل تلك التشریعات باتت المنتجات الإماراتیة أو المنتجات الأجنبیة الواردة للدولة سواء للاستھلاك الداخلي، أو إعادة التصدیر تخضع لعقوبات صارمة في حال تعرضھا لعملیات غش أو تقلید تجاري مع حملات للتفتیش مع استمراریة القیام بشكل معلن بحملات رسمیة وملاحقات لإتلاف السلع المغشوشة والمقلدة، فیما أن الشركات العالمیة التي لھا مقار في منطقة جبل علي والمناطق الحرة بالدولة لن ترضى بطبیعة الحال أن تتعرض منتجاتھا للتقلید، خاصة أن الإمارات تعد نقطة انطلاق لأسواق الدول الأخرى المجاورة. مع استعراض عدد من التشریعات في ذلك الصدد، لاسیما قانون اتحادي رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ في شأن العلامات التجاریة، والقانون الاتحادي رقم ٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن قمع الغش والتدلیس في المعاملات التجاریة، وغیرھا من تشریعات وقوانین منظمة وصارمة.

هل "كود 629" يعني أن المنتج صُنع في الإمارات ؟ وما هي حقيقة هذا الكود التجاري ؟ @esmaGOV#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/zQZsrz4riN — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 16, 2019