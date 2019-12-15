طقس ماطر في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا غائما جزئيا بوجه عام مع فرصة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأشار المركز - في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الأحد إلى الخميس - إلى أن الطقس اليوم الأحد سيكون صحوا إلى غائم جزئيا، وتتكون السحب الركامية شرقا وشمالا كما تتكاثر السحب تدريجيا على البحر والجزر وتمتد على بعض المناطق الساحلية مع فرصة لسقوط الأمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خاصة مع السحب، وسرعتها من 20 إلى 32 تصل إلى 48 كم/س، فيما يكون البحر متوسطا إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر طقس "الاثنين" غائما جزئيا إلى غائم، وتتكاثر السحب على فترات مع فرصة لسقوط أمطار على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خاصة مع السحب ، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، فيما يكون البحر متوسطا إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل طقس يوم الثلاثاء غائما جزئيا إلى غائم، ويستمر ظهور السحب على مناطق متفرقة يتخللها بعض السحب الركامية، خاصة على شمال وشرق الدولة وبعض المناطق الساحلية مع فرصه لسقوط الأمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 46 كم/س أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة، فيما يكون البحر متوسطا إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون طقس "الأربعاء" غائما جزئيا إلى غائم، مع فرصة لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 46 كم/س أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة، فيما يكون البحر مضطربا في الخليج العربي ومتوسطا إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

كما سيكون طقس يوم "الخميس" غائما جزئيا إلى غائم، مع فرصة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، فيما يكون البحر مضطربا في الخليج العربي ومتوسطا إلى مضطرب الموج في بحر عمان.