9 مبادرات حكومية مشتركة ضمن بناة المدينة

المصدر: دبي - البيان

اعتمد مديـــرو العـــموم في دبي 9 مبادرات حكومية مشتركة بين 22 جهة حكومية واتحادية وخاصة، تم تقديمها من قبل فرق بناة المدينة، التابــع للأمانــة العامة للمجـــلس التنفيذي بإمارة دبي، في مقر بناة المديـنة، ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنــفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بضرورة التحسين المستمر في الخدمات الحكومية والوصول بها إلى مستويات ريادية، وبما يسهم في دفع جهود التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دبي البارزة في هذا المجال، انطلاقاً من دور الخدمات الحكومية في دعم مسيرة النمو والتطور المستدام.

وأكد عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفـيذي لإمارة دبي: «الدور الفاعل الذي تقوم به فرق بناة المدينة لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى التطوير المستمر للقطاع الحكومي في إمارة دبي، وتحسين الخدمات الحكومية المشتركة».

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ـــ اعتمـاد 9 مبادرات مشتركة ضمن بناة المدينة