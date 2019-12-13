اعتمـاد 9 مبادرات مشتركة ضمن بناة المدينة

المصدر: دبي - البيان

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اعتمد مديرو العموم في دبي 9 مبادرات حكومية مشتركة بين 22 جهة حكومية واتحادية وخاصة، تم تقديمها من قبل فرق بناة المدينة، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي، في مقر بناة المدينة، ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بضرورة التحسين المستمر في الخدمات الحكومية والوصول بها إلى مستويات ريادية، وبما يسهم في دفع جهود التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دبي البارزة في هذا المجال، انطلاقاً من دور الخدمات الحكومية في دعم مسيرة النمو والتطور المستدام.

وأكد عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «الدور الفاعل الذي تقوم به فرق بناة المدينة لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى التطوير المستمر للقطاع الحكومي في إمارة دبي، وتحسين الخدمات الحكومية المشتركة»، مشيراً إلى أن المبادرات الجديدة تهدف تسهيل الخدمات الحكومية في قطاعات مختلفة. وأوضح البسطي أن المبادرات الجديدة هي ثمرة الجهود المبذولة من فرق بناة المدينة التي تعمل من عدة جهات حكومية لهدف واحد، وهو تسهيل حياة الناس. كما أنه يدل على مدى التزامهم التام بتعزيز مكانة الإمارة، والارتقاء بها نحو المركز الأول عالمياً من خلال تحقيق الريادة في الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين».

آفاق

وقال البسطي: «تشكّل جودة الخدمات الحكومية المشتركة أساساً وركيزة رئيسة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتعزيز رضا وسعادة المتعاملين في إمارة دبي، ومن هذا المنطلق نسعى إلى مواءمة الجهود واستخراج مبادرات مبتكرة من شأنها ترسيخ مكانة الإمارة، وأثمر التعاون البنّاء بين مختلف الجهات الحكومية عن إنجازات ملموسة في سبيل الارتقاء بالخدمات الحكومية نحو آفاق ريادية جديدة، وزيادة تنافسية قطاع الخدمات الحكومية في الإمارة على المستويات كافة، وتحقيق أهدافنا بتحسين الخدمات الحكومية بنسبة 100% بحلول إكسبو 2020 دبي».

المبادرات

واستعرضت فرق بناة المدينة، خلال الاجتماع، 9 مبادرات شملت خدمة «الإعلانات» المشتركة بين دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي التي تهدف إلى تقديم خدمة الإعلانات من خلال بوابة الإعلانات الذكية «إعلاني»، وهي منصة موحدة ستسهم في إلغاء الزيارات كلياً لمراكز تقديم الخدمة بدلاً من 4 زيارات في الوقت الحالي، وتقديم المستندات المطلوبة مرة واحدة فقط تفادياً للازدواجية في تقديمها.

كما استعرضت كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الصحة بدبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، ومكتب دبي الذكية مبادرة لتحسين خدمة «بيتنا مثالي» التي تهدف إلى تشجيع وتمكين الأفراد والعائلات في إمارة دبي من تبني أنماط حياتية مستدامة عالمياً، لضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة والاستدامة للارتقاء بمنازل دبي، وجعلها منازل مثالية تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي نموذجاً عالميا لمدينة المستقبل التي تحقق سعادة ورخاء مواطنيها، وستتضمن مبادرة الفريق «دليل إرشادي لمنازل دبي المثالية» الذي سيتضمن جميع المقاييس لتصنيف المنازل المثالية، ومنصة موحدة للتسجيل الفوري، وبرامج توعوية، وتقييم ذاتي، وتسلُّم النتيجة النهائية في الوقت نفسه، إضافة إلى «المقيم الشامل» الذي سيحضر عند طلب المتعامل للمساعدة، ومن خلال المبادرة ستتم أتمتة الخدمة بنسبة 100%، وتقليل نقاط الاتصال من 14 إلى 7 نقاط فقط.

وجرى عرض مبادرة لتحسين خدمة «نقل المواد الجوية الخطرة» المشتركة بين هيئة دبي للطيران المدني والقيادة العامة لشرطة دبي وجمارك دبي وبلدية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ووزارة الدفاع والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وطيران الإمارات، ودناتا، التي تهدف إلى تحسين خدمة إصدار شهادة عدم الممانعة لنقل المواد الخطرة عن طريق الجو من وإلى وعبر مطارات دبي، لجميع وكلاء الشحن وشركات الطيران المعتمدة لنقل المواد الخطرة وفقاً للوائح الدولية وتهدف المبادرة إلى تقليل مدة إنجاز الخدمة من 5 أيام عمل إلى 4 ساعات، واستخدام قناة واحدة عوضاً عن 8 قنوات في الوقت الحالي لتقديم الخدمة.

بالبركة

وتهدف مبادرة «بالبركة» إلى تحسين خدمة «الزواج» المشتركة بين محاكم دبي وهيئة الصحة بدبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهي مبادرة حكومية مشتركة للمواطنين والمقيمين بدبي، لتسهيل إجراءات الزواج من خلال توفير منصة إلكترونية ذكية توفر كل المعلومات للمتعامل، وتبسيط رحلته التي تبدأ بالفحص الطبي، وتنتهي بتحديث بياناته في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وستتضمن المنصة تقديم كل الخدمات لكل الجهات المشاركة، مثل: حجز موعد مع المأذون إلكترونياً وغيرها، وستتمكن المبادرة من إلغاء الزيارات كلياً بدلاً من 4 زيارات في الوقت الحالي، وتقليل نقاط الاتصال من 22 نقطة إلى 4 نقاط، إضافة إلى خدمة «رعاية الأطفال مجهولي النسب - المرحلة الثانية» المشتركة بين هيئة تنمية المجتمع في دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والنيابة العامة، إذ قام الفريق بتطبيق كل المبادرات ضمن المرحلة الأولى من العمل على الخدمة، وتهدف المبادرة التي تم عرضها إلى تسريع عملية استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال وتسهيل الإجراءات.

تميز

ولخدمات مزاولة الأعمال، تم عرض مبادرة لتحسين «خدمة مزاولة الأعمال قطاع الطيران المدني» المشتركة بين دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة دبي للطيران المدني التي تهدف إلى الحصول على الرخصة بموعد أقصاه يومين عمل ضمن نظام واحد، ودون الحاجة إلى زيارات مراكز تقديم الخدمة، كما جرى استعراض مبادرة «إسعافي» لتحسين خدمة مزاولة الأعمال قطاع الإسعاف المشتركة بين كل من دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهيئة الطرق والمواصلات في دبي والمعنية بترخيص المنشآت الإسعافية وترخيص مراكز التدريب الإسعافي، وتهدف إلى تسهيل رحلة المتعامل لإصدار الترخيص من خلال تقليل عدد الزيارات من 14 يوماً إلى يوم واحد فقط، ونقاط الاتصال من 50 نقطة إلى 4 نقاط لمنشآت خدمات الإسعاف، ومن 28 نقطة إلى نقطتين اتصال لمراكز التدريب الإسعافي.

كما جرى استعراض خدمة «مزاولة الأعمال قطاع البيطرة» المشتركة بين دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهي عبارة عن نظام إلكتروني واحد لترخيص المنشآت البيطرية، وتشمل دليل اشتراطات فنية موحداً، وتختصر على المتعامل الزيارات من خلال تقليل عدد الزيارات من 7 زيارات إلى زيارة واحدة، إضافة إلى تقليل نقاط الاتصال من 24 خطوة إلى 5 خطوات، وخفض زمن إنجاز الخدمة من 19 يوم عمل إلى 4 أيام عمل.

وتهدف خدمة «مزاولة الأعمال قطاع الصحة والسلامة» المشتركة بين دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي إلى تطوير دليل الاشتراطات الموحد، واستخدام الاستمارة الموحدة، وتختصر على المتعامل زيارة الجهات من 5 زيارات إلى إلغاء الزيارات كلياً.