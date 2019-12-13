حمدان بن محمد: المرحلة المقبلة تتطلب عقولاً خلاقة

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المرحلة المقبلة تتطلب عقولاً قيادية خلاقة تتكيف مع المتغيرات وتستبق التحديات لصياغة مستقبل مشرق لمواكبة تطلعاتنا المستقبلية.

وشدد سموه على حرص حكومة دبي على تعزيز منظومة الاتصال الحكومي لمواكبة التطلعات المستقبلية وبناء تواصل مؤثر مع مختلف شرائح المجتمع، وأكد سموه ضرورة مواكبة الاتصال الحكومي للمتغيرات المتسارعة في المشهد العالمي، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تعزيز مكانة دبي بوصفها إحدى أكثر المدن حيوية وتقدّماً في العالم.

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ـــ حمدان بن محمد: المرحلة المقبلة تتطلب عقولاً قيادية خلاقة