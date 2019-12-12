فلاي دبي أول ناقلة وطنية تسير رحلات الى كرابي التايلندية

المصدر: البيان الإلكتروني

هبطت طائرة فلاي دبي في مطار كرابي بجنوب تايلند لتدشن بذلك أولى رحلاتها المنتظمة الى هذه المدينة وهي أول ناقلة اماراتية تخدم المدينة.

وستكون رحلات فلاي دبي يومية بتوقف واحد في مدينة يانغون في ميانمار وبشراكة الرمز مع طيران الامارات.

وكان على متن الرحلة وفد رفيع المستوى من فلاي دبي برئاسة سودير سراداران نائب الرئيس للعمليات التجارية في فلاي دبي لمنطقة الامارات ودول التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية وأفريقيا. وكان في استقبال الطائرة لدى وصولها المطار سوم كوان كانجيرن نائب حاكم كرابي واتابورن نوانج ادووم مدير مطار كرابي و اوثيت ليمساكول مدير هيئة السياحة التايلندية لدبي والشرق الاوسط.

وقال سودير " نحن سعداء بانطلاق رحلاتنا الى كرابي وجهتنا الجديدة مع توسع شبكتنا المتنامية الى الشرق". واضاف "خلال السنوات العشر الماضية بقينا ملتزمين بافتتاح الوجهات الجديدة غير المخدومة وتمكين الملايين من السفر واستكشاف المزيد من الوجهات والاماكن". وستعطي الوجهة الجديدة المزيد من الخيارات للمسافرين من الامارات وما بعدها في الوقت الذي تمنح فيه المسافرين من تايلند رحلات مباشرة الى دبي".

وستكون فلاي دبي أول شركة طيران في دولة الإمارات تشغل رحلاتها إلى كرابي ، ومع الخدمة اليومية الجديدة من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ، وتلك التي تربط أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على شبكة طيران الإمارات فان المسافرين لديهم خيارات أكثر لاستكشاف آسيا والشرق الأقصى. وستتاح للركاب القادمين من تايلاند المزيد من الفرص للاستفادة من الرحلات الجوية المباشرة إلى دبي وما بعدها.

وقال اتابورن نوانج اودوم ، مدير مطار كرابي ان افتتاح وجهة كرابي تمثل فرصة كبيرة لتعزيز وتسهيل الاتصال بين تايلاند والشرق الأوسط. كما أنها فرصة جيدة لتعزيز السياحة في جنوب تايلاند. إن تفانيكم ودعمكم لسوق السفر التايلاندي يعني الكثير لنا جميعًا وهي خطوة نشكركم عليها دوما.

وتعد كرابي وجهة سياحية هامة وهي تحظى باقبال كبير من السياح سواء عشاق الشواطئ او المغامرات. في حين تعطي المنحدرات الجيرية وغابات المانغروف الكثيفة وجزيرة بي بي الشهيرة المدهشة لعشاق الطبيعة ، كما تتوفر في كرابي أيضًا أنشطة مثل الغوص أو المشي لمسافات طويلة أو استكشاف شلالات هواي تو في منتزه فانوم بينتشه الوطني

وقال بيشايا سايسانجان ، مدير هيئة السياحة التايلندية لدبي والشرق الاوسط "نحن سعداء باطلاق فلاي دبي وجهتها الجديدة إلى كرابي ، الامر الذي يؤكد أن الإمارات هي السوق الأكثر شمولاً للسياحة في المنطقة . خلال العام الماضي استقبلت تايلاند اكثر من 200000 زائر من الإمارات ، من الإماراتيين والمقيمين على حد سواء ، ونتوقع أن تعززز الوجهة الجديدة أعداد السياح بين البلدين. بالإضافة إلى توفير سهولة الوصول للمسافرين ، فإن الخط الجديد سيكون فرصة رائعة لاستكشاف جزر تايلاند الواقعة قبالة الممرات الضيقة ومنتجعات الشاطئ ذات المناظر الخلابة في بحر أندامان".