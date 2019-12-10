تنفيذي الشارقة يصدر قراراً بشأن التعاقد مع شخصيات التواصل الإجتماعي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم (39) لسنة 2019 بشأن الإعلان والترويج عن الفعاليات أو الخدمات أو المنتجات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة الشارقة، ووفقاً للقرار على جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية المركزية والمستقلة والشركات، التي تساهم بها الحكومة أو تملكها بالكامل والشركات الخاصة المتعاقدة مع الحكومة، ضمن نطاق التعاقد الحصول على موافقة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة للتعاقد سواء بأجر أو بدون أجر مع أي من رواد وشخصيات التواصل الاجتماعي بشأن أي من فعالياتها أو خدماتها أو منتجاتها، على أن يصدر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة القرارات الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام القرار

وجاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الأسبوعية التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

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