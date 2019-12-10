ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة

المصدر: وام

رفع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على مكرمة سموه بتوفير 4400 منحة سكنية لمواطني إمارة الشارقة والتي كان سموه قد وجه بها الأسبوع الماضي بالإضافة إلى تخصيص 4765 قطعة أرض سكنية لدعم مكرمة سموه وتنفيذ المجمعات السكنية بكافة خدماتها حرصاً من سموه على استقرار الأسرة الإماراتية ودعم المواطن لضمان الحياة الكريمة والمستقرة له ولأفراد أسرته.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس الأسبوعية التي عقدت صباح اليوم برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وأشاد المجلس بالمتابعة الحثيثة لصاحب السمو حاكم الشارقة لكافة شؤون الامارة وحرصه على توفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة لاستقرار المجتمع وتنشئة أجيال على قدر كبير من العلم والمعرفة والثقافة والقيم النبيلة بالإضافة إلى دعم سموه لمختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية وغيرها مما ساهم في احداث تطور كبير وملحوظ في كافة المجالات.

وبارك المجلس انطلاق أعمال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والذي سيسهم وبالتعاون مع مختلف الجهات في دعم العمل الحكومي وإيصال صوت المجتمع وقضاياه واقتراح المزيد من التشريعات القانونية متمنياً التوفيق للمجلس الجديد طيلة فترة انعقاده.

واطلع المجلس بعد أن صادق على محضر الجلسة السابقة على الدراسة المقدمة من دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة تحت عنوان مجتمعنا آمن في إمارة الشارقة.

وأوضح الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية أن الدراسة توصلت إلى نتيجة 99‎%‎ للشعور بالأمان بشكل عام لدى كافة من تم استطلاعهم خلال الدراسة، مشيراً إلى أن الدراسة تهدف إلى معرفة مدى شعور أفراد المجتمع بالأمان ومدى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وتناول رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية مختلف الإحصائيات والرسومات البيانية للمؤشرات التي تمت دراستها وأهم نتائجها، وقدم المجلس شكره للدائرة على جهودها في إعداد الدراسة والحرص على الوصول إلى الفئات المستهدفة من الدراسة.

وناقش المجلس مشروع قانون بشأن الرعاية الاجتماعية في امارة الشارقة وبعد مناقشة مواد وبنود مشروع القانون وابداء الملاحظات حولها وجه المجلس بإحالته إلى المجلس الاستشاري استكمالاً لدورته التشريعية.

واطلع المجلس على الدراسة التحليلية لمنظومة التأمين الصحي للربع الثالث لعام 2019، واستعرض سعادة عبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية أهم المقارنات بين مؤشرات التأمين الصحي من أعداد المنتفعين ونسب الانتفاع من كافة الفئات المؤمنة ضمن منظومة التأمين الصحي في حكومة الشارقة.

وأصدر المجلس القرار رقم /39/ لسنة 2019 بشأن الاعلان والترويج عن الفعاليات أو الخدمات أو المنتجات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة الشارقة، ووفقاً للقرار على جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية المركزية والمستقلة والشركات التي تساهم بها الحكومة أو تملكها بالكامل والشركات الخاصة المتعاقدة مع الحكومة ضمن نطاق التعاقد الحصول على موافقة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة للتعاقد سواء بأجر أو بدون أجر مع أي من رواد وشخصيات التواصل الاجتماعي بشأن أي من فعالياتها أو خدماتها أو منتجاتها، على أن يصدر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة القرارات الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام القرار.

وأصدر المجلس القرار رقم /40/ لسنة 2019 بإعادة تشكيل لجنة تخصيص الأراضي في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن تُشكل لجنة تخصيص الأراضي في إمارة الشارقة برئاسة السيد/ وليد فلاح المنصوري وعضوية كل من: 1.

السيد/ عبدالله مطر تريم، عضواً.

2. السيد/ أحمد عبدالله أحمد المرزوقي، عضواً.

3. السيد/ عبدالله سالم علي هويدن، عضواً.

4. السيدة/ ليلى بن حيي الشامسي، عضواً.

5. السيد/ أحمد سلطان سليمان الظهوري، عضواً.

6. السيد/ إسماعيل سالم عيد، عضواً.

7. السيد/ ماجد حميد عبيد الضباح، عضواً.

8. السيد/ حسن محمد الزعابي، عضواً.

9. السيد/ خليفة سعيد حليس الكتبي، عضواً.

10. السيدة/ عائشة ثاني المري، مقرراً.

كما أصدر المجلس القرار رقم /41/ لسنة 2019 بإعادة تشكيل لجنة التعويضات في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن تُشكل لجنة التعويضات في إمارة الشارقة برئاسة السيد / عبدالعزيز أحمد شامس القريدي وعضوية كل من: 1.

السيد/ حمد سلطان العويس، نائباً للرئيس.

2. المهندس/ يوسف خميس العثمني، عضواً.

3. السيد/ عبدالله إبراهيم حسين الزرعوني، عضواً.

4. المهندس/ علي عبيد الضباح، عضواً.

5. السيد/ محمد عمران علي عمران، عضواً.

6. المهندس/ أحمد سيف بن نهيله، عضواً.

7. السيد/ سالم هادف العويس، عضواً.

8. السيد/ أحمد محمد قطامي السويدي، مقرراً.