الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام، مع سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والشرقية والشمالية من الدولة خاصة خلال المساء والليل، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة أحيانا خاصة مع نشاط السحب .الخليج العربي: متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب الركامية.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:32 والمد الثاني عند الساعة 00:56

الجزر الأول عند الساعة 18:35 والجزر الثاني عند الساعة 05:39

بحر عمان: متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب الركامية.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:26 المد الثاني عند الساعة 08:09

الجزر الأول عند الساعة 14:30 والجزر الثاني عند الساعة 02:56

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 30 19 85 35

دبي 29 21 85 30

الشارقة 28 19 85 35

عجمان 28 18 80 30

أم القيوين 29 17 85 40

رأس الخيمة 27 16 80 35

الفجيرة 27 20 80 40

العين 27 18 85 40

ليوا 30 18 90 30

الرويس 28 19 80 45

السلع 28 19 80 40

دلما 27 21 75 35

طنب الكبرى 27 20 85 40

طنب الصغرى 27 20 85 40

أبو موسى 27 20 85 40