دبي تحتضن حراك العالم لتعظيم فرص المستقبل

المصدر: دبي ــ البيان

تزدحم دبي الأسبوع الحالي بزخم من الفعاليات والمؤتمرات النوعية يشارك فيها آلاف من صناع القرار والمسؤولين والخبراء لبحث قضايا حيوية تهم العالم والمنطقة ودولة الإمارات، ما يجعل التصورات المستقبلية والتحديات المحتملة لكثير من القضايا العالمية تخرج صياغتها من دبي.

أبرز تلك الفعاليات المنتدى الاستراتيجي العربي الذي يعقد اليوم تحت عنوان «استشراف العقد القادم 2020 -2030» وتأثيرات أحداثه على العلاقات الدولية في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والدبلوماسية وغيرها، كما تستضيف دبي الأربعاء بالتعاون مع البنك الدولي اجتماعاً عالمياً تشارك فيه 30 دولة لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه مستقبل ممارسة أنشطة الأعمال.

وبدأ الأسبوع أمس بمؤتمر الإمارات للجيل الخامس من التقنيات، بملفات تستشرف أيضاً مستقبل العالم في ظل التقنيات الجديدة، فيما تعلن مؤسسة أكسفورد بيزنس جروب اليوم تقريرها «دبي 2020» الذي يشير إلى قدرات دبي على التحول نحو اقتصاد المعرفة.

وتنعقد اليوم الدورة الثانية لمؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، وينطلق الأربعاء منتدى الإمارات الاقتصادي، فيما يعقد الملتقى الحواري للتأمين البحري الثلاثاء، وفي الطيران تنعقد اليوم القمة العالمية لسلامة قطاع النقل الجوي.

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