الأمم المتحدة تعمم وثيقة الأخوة الإنسانية على 194 دولة

المصدر: نيويورك، الفاتيكان ـ وام

أكد ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات (UNOAC)، أن الأمين العام للأمم المتحدة قرر تعميم وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في فبراير الماضي بأبوظبي، على 194 دولة تمثل الدول الأعضاء بالمنظمة، للاستفادة منها ونشر مبادئها.

جاء ذلك خلال لقائه أول من أمس، المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة الدولية للأخوة الإنسانية بنيويورك. من جهة ثانية، أشاد قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، بنهج دولة الإمارات في تعزيز وإرساء قيم التسامح والتعايش والسلام. جاء ذلك خلال استقباله بالفاتيكان وفداً من دولة الإمارات.

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ـــ تعميم وثيقة الأخوة الإنسانية على 194 دولة