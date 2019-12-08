تعميم وثيقة الأخوة الإنسانية على 194 دولة

المصدر: نيويورك - وام

التقى ميغيل أنخيل موراتينوس الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات (UNOAC) مساء أول من أمس المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة الدولية للأخوة الإنسانية وذلك بمقر المنظمة بنيويورك وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون بين منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للأخوة الإنسانية.

وأكد موراتينوس أن الأمين العام للأمم المتحدة قرر تعميم وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في فبراير الماضي بالعاصمة أبوظبي على 194 دولة تمثل الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة، للاستفادة منها وتعميم ونشر مبادئها مشيراً إلى أنها تعد إحدى أهم الوثائق التي صدرت في العصر الحديث في مجال الإخاء الإنساني.

تقدير

وأعرب الممثل السامي للأمــم المتحدة لتحالف الحضارات عن سعادته ببدء التعاون بين اللجنة الدولية للأخوة الإنسانية والأمم المتحدة وعبر عــن تقديره الكبير لتشكيل اللجنة ومبادراتها وطريقة عملها مشيراً إلى اهتمامه الخاص بمشروع البيت الإبراهيمي الذي تتولى اللجنة الإشــراف على تنفيذه.

وأوضح أن مثل هــذه المشروعات المؤثرة تعمل على التقريب بين أتباع الديانات المختلفة وخلق بيئة مناسبة للتعايش الإنساني وقبول واحترام الآخر، وهــي مبادرة يحسب لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها رعايتها والاهتمام بها، مشيراً إلـــى أن مقترحات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداســة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثولويكية كـان لها دور بارز ومحوري فــي إعداد وصياغة خطة عمل الأمم المتحـدة لحماية المواقع الدينية ودور العبادة والتي تـــم إطلاقها فــي سبتمبر مــن العام الماضي وتم تضمينها كافة مقترحاتهم وتوصياتهم والتي كان أبرزها التركيز على نشر ثقافة المواطنة وقبول الآخر، واستخدام مصطلح المواطنة بديلاً عن مصطلح الأقليات.

ترحيب

من جانبه رحب المستشار محمد عبدالسلام أمين عام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.. مشيراً إلى أن لقاء اللجنة مع أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي مثل نقطة الانطلاق في التعاون بين المنظمة واللجنة ولا سيما أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا فرنسيس كانا قد أكدا ضرورة العمل على تنسيق الجهود مع جميع المؤسسات والمنظمات الدولية وخاصة تلك التي تهتم بالتركيز على السلام والإخاء الإنساني لتعميم ونشر مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية وتطبيقها على أرض الواقع من أجل مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.

تعاون

وأضـاف عبدالسلام إن أمين عام الأمم المتحدة أكد أهمية تعاون منظمة تحالف الحضارات مــع اللجنة الدولية للأخوة الإنسانية من أجــل تحقيق أهداف الوثيقة، وذلك خلال اللقاء الذي عقده الأربعاء الماضي مـــع أعضاء اللجنة الدولية للأخوة الإنسانية والـــذي استعرض فيـه مشروع بيت العائلة الإبراهيمية المقرر إنشاؤه بالعاصمة الإماراتية أبوظبي وإعلان الرابع من فبراير مــن كل عام يوماً عالمياً للأخوة الإنسانية تخليداً لذكـــرى توقيع الوثيقة بين أكبر رمزين دينيين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس.

حيادية

أوضح الأمين العام للجنة الدولية للأخوة الإنسانية أن أهم ما يميز اللجنة الاستقلال التام والحيادية، وهو ما ظهر بوضوح منذ اللحظة الأولى لتأسيسها حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - راعي وثيقة الأخوة الإنسانية - إنشاء صندوق وقف لتمويل عمل اللجنة وتنفيذ مشروعاتها ومبادراتها حتى تؤدي عملها بحيادية، مؤكداً أن نظام اختيار أعضاء اللجنة يخضع لعدة اعتبارات تضمن تجنب الأيديولوجيات والتوجهات السياسية، والعمل فقط على تحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية.