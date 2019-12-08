1000 طلب للمشاركة في «الإمارات لرواد الفضاء» خلال 4 ساعات

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

استقبل مركز محمد بن راشد للفضاء نحو 1000 طلب في الساعات الأربع الأولى لفتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وأوضح المهندس سالم حميد المري، مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، أن انتهاء التقديم للمشاركة في الدفعة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، التي تم فتح باب التسجيل لها أول من أمس، سيكون 19 يناير المقبل، مبيناً أنه ستتبعها فوراً مرحلة فرز وتقييم الطلبات، إيذاناً ببدء مرحلة المقابلات الشخصية مع اللجنة التي سيكون عدد أعضائها 10 أشخاص بينهم رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي.

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