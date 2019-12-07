محمد بن راشد: ماضون بقوة في برنامجنا الطموح لاكتشاف الفضاء

المصدر: دبي - البيان

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بفتح باب التسجيل أمام أبناء وبنات الدولة للتقدم والالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرة الإمارات نحو الريادة في قطاع الفضاء.

وأكد سموه أن الإمارات ماضية بقوة في تنفيذ برنامجها الطموح في مضمار اكتشاف الفضاء وامتلاك زمام علومه، بما يستدعيه ذلك من رفد قدرات قطاع الفضاء الوطني بالمزيد من الكوادر الإماراتية الواعدة، لتواصل العمل على تحويل «طموح زايد» إلى إنجازات جديدة ترتقي بها دولتنا مراتب متقدمة في مجال الفضاء.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في تويتر: «نبحث عن رائد فضاء إماراتي جديد للمهمة الإماراتية الثانية في الفضاء.. لمن يرى في نفسه الطموح والطاقة والعزيمة من أبنائنا وبناتنا التسجيل في مركز محمد بن راشد للفضاء http://www.mbrsc.ae/astronauts المهمة مستمرة.. ومسيرتنا نحو الفضاء ما زالت في بدايتها».

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