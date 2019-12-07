دبي تحتل الصدارة عالمياً في الكفاءة التشغيلية للحافلات

المصدر: دبي - البيان

كشفت هيئة الطرق والمواصلات أن منظومة الحافلات العامة التابعة لها، حققت نسبة تشغيل بلغت 89%، مسجِّلةً بذلك ريادة عالمية في هذا المجال، ومتفوِّقة على مدن عالمية متطورة مثل لندن وباريس وبرشلونة وبرلين ومدريد ودبلن وهونغ كونغ ومونتريال وروما وسيدني، وذلك للسنة الثالثة على التوالي.

وقال عبدالله المازمي، مدير إدارة الصيانة والخدمات في مؤسسة المواصلات العامة: إن البنك الدولي يعدّ نسبة 85% لتشغيل الحافلات مثالية وجيدة في جميع الظروف، إلا أنه نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة، تم تحقيق معدل 89%، متجاوزةً الرقم القياسي في هذا المجال.

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