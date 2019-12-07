89 % المعدل التشغيلي لحافلات «طرق دبي»

المصدر: دبي - البيان

كشفت هيئة الطرق والمواصلات أن منظومة الحافلات العامة التابعة لها، حققت نسبة تشغيل بلغت (89%)، مسجِّلة بذلك ريادة عالمية في هذا المجال ومتفوِّقة على مدن عالمية متطورة مثل لندن وباريس وبرشلونة وبرلين ومدريد ودبلن وهونغ كونغ ومونتريال وروما وسيدني، وذلك للسنة الثالثة على التوالي.

نسبة مثالية

وقال عبد الله المازمي، مدير إدارة الصيانة والخدمات في مؤسسة المواصلات العامة: إن البنك الدولي يَعتَبِرُ نسبة (85%) لتشغيل الحافلات مثالية وجيدة في جميع الظروف وتنخفض أحيانا إلى (75%) في الدول النامية، إلا أنه نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة، تم تحقيق معدل 89% متجاوزة الرقم القياسي في هذا المجال، حيث تعمل الحافلات على مدار الساعة وتخضع لأكفأ الأساليب العالمية في الصيانة، مشيراً إلى أن مؤسسة المواصلات العامة تسعى باستمرار لرصد أفضل التجارب العالمية في إدارة وصيانة وتشغيل أسطول الحافلات، وتحرص على تطبيق أرقى الممارسات في هذا المجال لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية للأصول.

وأكد الاهتمام الذي توليه الهيئة بورش الصيانة، حيث يتم تطبيق مبادئ (السينات الخمسة) (5Ss) في هذه الورش، مما أدى إلى تحسين بيئة العمل وتنميطها وتقليل المخاطر وانسيابية العمل، وحصول الورش على تقييم درجة الخمس نجوم (5star audit) حسب معايير المجلس البريطاني للسلامة.

يذكر أن أسطول حافلات مؤسسة المواصلات العامة نقل (450) مليون راكب في السنوات الثلاث الماضية وبمسافة إجمالية مقطوعة بلغت (372) مليون كيلومتر، ترجمة للتوجهات الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات في زيادة استخدام النقل الجماعي، وتقليل استخدام المركبات الخاصة، وتخفيف الاختناقات المرورية.