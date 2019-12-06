محمد بن زايد: قيم التكافل متجذرة في مجتمعنا

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن قيم التكافل متجذرة في مجتمعنا، وتعززت بفضل جهود أبناء الإمارات إلى مبادرات وبرامج ومؤسسات فاعلة تفيض بالخير والعطاء على المجتمع، وذلك بمناسبة يوم التطوع العالمي الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام.

وقال سموه في تدوين عبر حساب أخبار سموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قيم التكافل متجذرة في مجتمعنا.. تعززت بفضل جهود أبناء الإمارات إلى مبادرات وبرامج ومؤسسات فاعلة تفيض بالخير والعطاء على المجتمع.. وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع نجدد دعمنا للجهود التي تجسد وحدة المصير الإنساني، وتسهم في تحقيق التنمية والسلام في المجتمعات المختلفة حول العالم».

وتسهم دولة الإمارات في جهود التطوع إقليمياً ودولياً، من خلال إطلاق العديد من المبادرات المهمة التي تقدم خدمات مجتمعية في مختلف المجالات الإغاثية والصحية والتعليمية والبيئية والثقافية، كما يشكل العمل التطوعي رافداً أساسياً من روافد تنمية المجتمع في الإمارات.

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