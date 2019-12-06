علم الإمارات.. الأطول في العالم

المصدر: دبي - وام

حققت شرطة دبي إنجازاً جديداً بدخول علم الإمارات موسوعة غينيس للأرقام القياسية، في رقمين قياسيين «أطول علم في العالم» و«أكثر عدد من الأشخاص يحملون علماً»، حيث بلغ طول العلم 2020 متراً، وبلغ عدد الأشخاص المشاركين في حمله 5000 من 58 جنسية.

وفي مشهد رائع بميدان وساحات أكاديمية شرطة دبي، حُمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً لمسافة 100 متر، بمشاركة من جمهور متنوع من مواطنين وموظفين وطلاب ومن مختلف الجنسيات والديانات والأعراق والاختلافات من المقيمين والزائرين للدولة، راسماً بذلك لوحة فنية عنوانها التسامح والتعايش وقبول الآخر، الذي يعبّر عن واقع دولة الإمارات، وتناغم مجتمعها احتفاءً بعام التسامح.

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