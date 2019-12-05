بدء التصويت على أفضل مبادرة حكومية بدبي في 2019

المصدر: دبي ــــ البيان

أعلن مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عن فتح باب تصويت الجمهور على المبادرات التسع المرشحة للحصول على «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية»، والتي تم اختيارها من أصل أكثر من 70 مبادرة عملت عليها الجهات الحكومية المشاركة لتحسين 40 خدمة رئيسية.

وتتميز الدورة الحالية باستحداث آلية تصويت هي الأولى من نوعها، حيث سيكون بإمكان المتعاملين المستهدفين من متعاملي هذه المبادرات المرشحة فقط التصويت للمبادرة المتميزة التي ساهمت في إسعادهم وتسهيل تجربتهم عند تلقي الخدمات.

ومن المقرر أن تستمر فترة التصويت خلال الفترة من 4 - 18 من سبتمبر الجاري.

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ـــ بدء التصويت على 9 مبادرات مرشحة لـ«راية حمدان»