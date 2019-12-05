بدء التصويت على 9 مبادرات مرشحة لـ«راية حمدان»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن فتح باب تصويت الجمهور على المبادرات التسع المرشحة للحصول على راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، والتي تم اختيارها من أصل أكثر من 70 مبادرة عملت عليها الجهات الحكومية المشاركة لتحسين 40 خدمة رئيسية.

وتتميز الدورة الحالية باستحداث آلية تصويت هي الأولى من نوعها، حيث سيكون بإمكان المتعاملين المستهدفين من متعاملي هذه المبادرات المرشحة فقط التصويت للمبادرة المتميزة التي ساهمت في إسعادهم وتسهيل تجربتهم عند تلقي الخدمات.

دور فاعل

وأكدت إيمان السويدي، مدير أول مركز نموذج دبي، أن لـ «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية» دوراً فاعلاً في دفع الجهود الرامية إلى تطوير أدوات العمل الحكومي بالشكل الذي يضمن إيجاد حلول ناجحة للتحديات الحالية والمتغيرات المتسارعة والانطلاق بثقة نحو المستقبل، ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحقيق سعادة المتعاملين وأفراد المجتمع باعتبارها ركيزة أساسية لضمان مواكبة الخدمات المبتكرة لتطلعات وطموحات أفراد المجتمع واستكشاف آفاق جديدة لسعادة المتعاملين، مشيرةً إلى أن اختيار المبادرات الحكومية المرشحة ينطوي على عدد من المعايير التي تقيس الكفاءة والفعالية والاستدامة ومدى الالتزام بنهج الحكومة الذكية.

وقالت السويدي: «تمثل هذه الدورة محطة جديدة في رحلة البرنامج لمواصلة نجاحاته اللافتة والتي انعكست إيجاباً في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر للخدمات الحكومية. وتكتسب آلية التصويت الجديدة أهمية خاصة، حيث تستند إلى ضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية في اختيار المبادرة الفائزة، وبما يسهم في دفع جهود الجهات الحكومية لتطوير آليات تقديم خدمات عالمية المستوى، وترسيخ مكانة دبي الريادية عالمياً.

ويأتي استحداث مركز نموذج دبي لآلية التصويت الجديدة في إطار إيمانه بضرورة إشراك المتعاملين في عملية التحسين المستمر للخدمات الحكومية، لقياس مدى نجاح هذه الخدمات، حيث سيتم اختيار المبادرة الحكومية الأكثر ابتكاراً وجدارة للحصول على «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية» استناداً إلى آلية جديدة قائمة على حصد أصوات الجمهور بالإضافة إلى تقييم عالٍ من لجنة التحكيم.

ومن المقرّر أن تستمر فترة التصويت خلال الفترة من 4 إلى 18 ديسمبر الجاري عبر الموقع الإلكتروني (http:/‏/‏vote.dtmc.gov.ae)، على أن يتم الإعلان عن الجهة الفائزة خلال «ملتقى حمدان 2019» والذي سيقام تحت شعار «خدمات ريادية».

ترشيحات

وترشحت 9 مبادرات مقدمة من 8 جهات حكومية للحصول على راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2019، وتتضمن قائمة الجهات والمبادرات المرشحة، مبادرة «الجريمة الإلكترونية» من القيادة العامة لشرطة دبي، ومبادرتي «نول بلاس» و«تك تاكسي» من هيئة الطرق والمواصلات، ومبادرة «الاتصال المرئي» من محاكم دبي، ومبادرة «الاستجابة الذكية» (مياه) من هيئة كهرباء ومياه دبي، و«نظام ملاك» من دائرة الأراضي والأملاك، و«نظام ترخيص الأفراد الذكي» من هيئة الصحة بدبي، و«الرخصة الفورية» من اقتصادية دبي، و«المنسق» من جمارك دبي.

وعلى جانب آخر، أعلن مركز نموذج دبي أيضاً عن هويته المرئية الجديدة التي تعتمد على ركائز أساسية قوامها التحسين والخدمات المشتركة والتأسيس لبداية مرحلة جديدة في رحلته الحافلة بالإنجازات النوعية، حيث تعبّر عن التطور الحاصل الذي يقوده المركز على صعيد الارتقاء بمستوى الخدمات العامة في دبي والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة من الريادة والتميز.

ويسعى المركز أيضاً إلى تحفيز الجهات الحكومية على تطوير الخدمات باستخدام منهجيات وأدوات نموذج دبي للخدمات الحكومية، فضلاً عن تشجيع التعاون والتبادل المعرفي بين الجهات الحكومية المعنية وإيجاد حكومة رائدة، سبّاقة ومبدعة في تلبية حاجات الحاضر والمستقبل.