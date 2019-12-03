67 ألف مواطن تلقوا دعم «زايد للإسكان» منذ 1999

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

في نهج متواصل لقيادة الإمارات في تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين، وتوفير المسكن الملائم، بما يحقق الاستقرار الأسري والرفاهية لأبناء الإمارات، بلغت القرارات التي أصدرها برنامج الشيخ زايد للإسكان، خلال 20 عاماً من العطاء أكثر من 67 ألف قرار دعم سكني، بقيمة تجاوزت 17.5 مليار درهم، وذلك منذ إنشائه في عام 1999 بجميع إمارات ومناطق الدولة.

وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة البرنامج، إن المبلغ المصروف على قرارات الدعم السكني خلال العام الجاري 2019 حتى شهر أكتوبر الماضي بلغ 2.8 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 740٪ عن عام 2001، والذي بلغ ما يزيد على 388 مليون درهم.

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