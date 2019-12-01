الطقس المتوقع في الإمارات غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائم جزئياً بوجه عام، وغائما أحياناً خاصة على الجزر وبعض المناطق الشمالية مع فرصة سقوط بعض الأمطار، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية خاصة غرباً، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 16 – 30 كم/ساعة، تصل إلى 38 كم/ساعة أحياناً.

الخليج العربي: متوسط الموج، يضطرب مع نشاط السحب.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:42 والمد الثاني عند الساعة 06:42 الجزر الأول عند الساعة 09:41 والجزر الثاني عند الساعة 23:10 بحر عمان: خفيف – متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة12:26 المد الثاني عند الساعة 06: 02 الجزر الاول عند الساعة 07:48 والجزر الثاني عند الساعة 19:08 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 28 19 85 45 دبي 30 20 80 45 الشارقة 29 17 85 40 عجمان 28 17 85 40 أم القيوين 29 16 90 45 رأس الخيمة 27 15 85 40 الفجيرة 27 20 70 25 العين 27 18 70 25 ليوا 29 15 95 35 الرويس 27 17 95 50 السلع 27 18 90 40 دلما 28 21 80 40 طنب الكبرى 27 21 85 45 طنب الصغرى 27 21 85 45 أبو موسى 27 21 85 45.