شرطة الفجيرة تخفض المخالفات المرورية 50%

المصدر: الفجيرة - البيان

بناءً على توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة تعلن القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن خفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50% مع إلغاء النقاط المرورية وقيمة حجز المركبات اعتباراً الثاني من ديسمبر ولغاية الثاني من فبراير المقبل على المخالفات المرورية المترتبة حتى تاريخ 30 نوفمبر 2019.

وأكد القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، أن القرار جاء حرصاً من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على إسعاد المواطنين والمقيمين بمناسبة "عام التسامح " والذكرى الـ48 لليوم الوطني للدولة.

وقال الكعبي إن شرطة الفجيرة تحرص على تطبيق المبادرات التي من شأنها أن تسهم في إدخال البهجة والسرور على المتعاملين وتعينهم على إنجاز معاملاتهم المرورية بكل يسر وسهولة.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات، العميد الدكتور علي راشد بن عواش اليماحي، الأفراد إلى اغتنام الفرصة والإسراع بسداد المخالفات والاستفادة من الخصم في هذه الفترة، وإنهاء كل المخالفات المرورية المتراكمة.