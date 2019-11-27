افتتاح أكبر مصنع لفرز النفايات وإعادة تدويرها برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة: أحمد أبو الفتوح

افتتح معالي الدكتور ثاني بن احمد الزيودي وزير البيئة و التغيير المناخي، والمهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، اليوم، أكبر مصنع لفرز النفايات في رأس الخيمة، بحضور المهندسة سونيا ناصر المدير التنفيذي لمؤسسة إدارة النفايات برأس الخيمة وعدد كبير من المدراء التنفيذيين و مدراء الإدارات والأقسام في الدائرة.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام الدائرة " أن الدائرة سرعت وتيرة الأعمال بإنشاء أكبر مصنع لفرز النفايات الذي تم افتتاحه اليوم، لفرز وتجميع النفايات بسعة 600 طن يومياً وأشار إلى أن ارتفاع كمية النفايات المُعادة تدويرها خلال العام الجاري يؤكد نجاح الخطط المستقبلية لهيئة إدارة المخلفات في رأس الخيمة ضمن الأهداف الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في تحويل 75٪ من النفايات من المكبات بحلول عام.2020.