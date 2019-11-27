اجتماعات الحكومة تصمم خطط العشرية التنموية

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات منصة مفتوحة طوال العام، وأن فرق العمل ستكثّف جهودها بالعمل معاً بروح الفريق الواحد لتطوير مخرجات الاجتماعات السنوية.

وقال معاليه في افتتاح أعمال اليوم الثاني للاجتماعات: «اليوم برؤى قيادتنا الحكيمة نُصمِّم المستقبل القريب للأعوام العشرة المقبلة، والمستقبل البعيد للخمسين عاماً القادمة... قيادتنا الرشيدة رفعت السقف وحدّدت لنا الرؤية، وهيّأت أفضل الموارد واهتمت بالمواطن باعتباره أساس ومحور وغاية مسيرة التنمية».

وبحث أكثر من 500 مسؤول في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ضمن جلسات التصميم الاستراتيجي للعشرية القادمة، في ختام أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات، الأولويات التنموية للعشرية المقبلة، والخطط والاستراتيجيات والتوجهات المستقبلية الكفيلة بدعم مسيرة التنمية في الإمارات وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

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