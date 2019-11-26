تواصل أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات

المصدر: وام

تواصلت اليوم أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي تعقد في العاصمة أبوظبي بمشاركة أكثر من 500 شخصية قيادية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

ويقام اليوم حفل تكريم الدورة السادسة من أوائل الإمارات بحضور شخصيات وطنية ومسؤولي الجهات الحكومية في الدولة وذلك في ختام أعمال الاجتماعات.

وتم تخصيص حفل أوائل الإمارات لهذا العام لتكريم الشخصيات والمبادرات الداعمة والرائدة في التسامح في دولة الإمارات والاحتفاء بإنجازاتها في إبراز قيم التسامح في مجتمع الإمارات وانفتاحه على العالم وثقافاته بما يجسد أهداف وتوجهات عام التسامح الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

يُذكر أن مبادرة " أوائل الإمارات" تهدف إلى تعزيز النماذج الإماراتية المتميزة في المجالات المختلفة وتسليط الضوء على إنجازاتها وإبراز أوائل المنجزين الإماراتيين والمقيمين ممن عملوا بإخلاص منذ تأسيس دولة الإمارات وحتى اليوم لترسيخ روح الاتحاد إضافة إلى فئة الشباب المتميزين في مختلف المجالات الذين ساهموا في رفع علم الدولة في المحافل كافة.

وانطلقت المبادرة في العام 2014 حيث كرمت خلال دوراتها السابقة حتى العام 2018 أكثر من 190 شخصية ومبادرة من إمارات الدولة كافة واحتفت بقصص نجاحهم وتميزهم بمنحهم ميدالية أوائل الإمارات السابقين في مختلف المجالات ليُسجلوا ضمن الأوائل المنجزين من المخترعين وأصحاب الابتكارات والمبادرات المتميزة كما خُلدت أسماؤهم في ذاكرة الإمارات عبر أرشفة حكومية وكتاب سنوي خاص بهم.