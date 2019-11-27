محمد بن راشد: محمد بن زايد يرسّخ الإمارات نموذجاً ملهماً للبشرية في التسامح

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن النموذج الحقيقي الذي سيبقى يحمل إرث زايد في التسامح ويرسّخ الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً للبشرية هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كرّمنا اليوم فرق العمل والأبطال في مجال التسامح في نهاية عام التسامح في دولة الإمارات، ولكن النموذج الحقيقي الذي سيبقى يحمل إرث زايد في التسامح ويرسّخ الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً للبشرية في هذا المجال هو محمد بن زايد، حفظه الله».

وأضاف سموه، في فيديو نشره عبر المنصة نفسها تحت عنوان «سيبقى يحمله محمد بن زايد»: «بلادنا الإمارات مثل النور في أرض مظلمة، قدوة حسنة للآخرين، تقودنا إلى المستقبل بالطاقة الإيجابية، وهذا يذكّرنا بقائدنا الشيخ زايد، طيب الله ثراه».

جاء ذلك بمناسبة تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، 14 من الشخصيات والنماذج الفردية والجماعية والمبادرات الداعمة للتسامح، في حفل أوائل الإمارات.

فخر

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تدوينة عبر حساب أخبار سموه على «تويتر»: «إن كلماتكم الطيبة، أخي محمد بن راشد، وسام على صدري ومصدر فخر واعتزاز لي، لأنها كلمات من قائد ملهم يجسد إرث الآباء المؤسسين في العمل المخلص لرفعة الوطن وإسعاد أبنائه، شكراً بو راشد، وحفظك الله ذخراً للإمارات وشعبها».

اقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يشهد إطلاق المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات