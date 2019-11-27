حمدان بن محمد: محمد بن زايد يجسّد إرث التسامح الأصيل

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن التسامح نهج إماراتي أصيل ورثناه عن أجدادنا وزايد الخير، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يجسد ذلك الإرث.

وقال سموه في تدوين عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التسامح نهج إماراتي أصيل ورثناه عن أجدادنا وزايد الخير الذي مد يده بالعطاء للناس بعيداً عن عرقهم أو دينهم أو لونهم.... اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمبادراته الإنسانية العالمية يجسد ذلك الإرث واقعاً».