محمد بن راشد يستقبل رئيس مونتينيغرو

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في دبي مساء اليوم فخامة الرئيس ميلو جيوكانوفيتش رئيس مونتينيغرو "الجبل الأسود" الذي يزور البلاد حاليا.

جرى خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، استعراض شامل للعلاقات الثنائية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية الجبل الأسود التي شهدت على مدى أحد عشر عاما تطورا و نموا ملحوظا لا سيما في قطاع الاستثمار المشترك.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوقيع ثلاث اتفاقيات بين البلدين اليوم في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي واعتبرها سموه خطوة إيجابية هدفها تنظيم علاقات الصداقة والتعاون فيما بينهما و تمهد لتعاون أشمل في مجالات عدة أهمها الطاقة والسياحة والبنية التحتية وغيرها من المجالات التي تخدم المصالح الوطنية العليا للدولتين والشعبين الصديقين .

وأعرب الرئيس ميلو جيوكانوفيتش عن سعادته بزيارة دولة الإمارات و تبادل وجهات النظر مع قيادتها حول سبل تعزيز التبادل التجاري و بناء شراكة استثمارية أوسع بين الطرفين .. مؤكدا أنه و حكومة بلاده يرحبان بالإستثمارات الإماراتية التي تتركز على قطاعات السياحة والعقارات والطاقة وأعرب عن أمله في زيادة حجم هذه الإستثمارات التي تحقق منافع كبيرة لشعبي البلدين.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومحمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة دوشانكا بيكنتش سفيرة مونتنيغرو "الجبل الأسود" لدى الدولة وأعضاء الوفد المرافق للرئيس الضيف.