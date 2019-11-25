محمد بن راشد يُصدر مرسومين بترقية قضاة في محاكم دبي وأعضاء بالنيابة العامة

المصدر: دبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم «39» لسنة 2019 بترقية قُضاة في محاكم دبي، والمرسوم رقم «40» لسنة 2019 بترقية أعضاء في النيابة العامة في دبي.

ونصّ المرسوم رقم «39» لسنة 2019 على ترقية اثنين من قُضاة المحاكم الابتدائيّة الأُوَل وهما: محمد عبيد سليمان حمد المطوع، وأحمد محمود محمد الحاج محمد، إلى بداية مربوط الدرجة الرابعة لقاضي استئناف، كما نصّ ذات المرسوم على ترقية قُضاة المحاكم الابتدائيّة: ناصر محمد سيف محمد الشحي، وداود سليمان علي أحمد الحمادي، وسعود سالم سعود سعيد الجابري، وخالد عبيد محمد خلفان المطيوعي، وأحمد سعيد سليم راشد المزروعي، ووليد علي محمد البدواوي، وسيف علي محمد أحمد الشحي، ومحمد مهير سيف بنواس الكتبي، ومحمد حسين محمد سليمان عبد الله، وفيصل جمعة خميس علي العجمي، إلى بداية مربوط الدرجة الخامسة لقاضي ابتدائي أوَّل.

ونصّ المرسوم رقم «40» لسنة 2019 على ترقية وكلاء النِّيابة الأُوَل: عبد الله علي محمد بن سالمين السويدي، وخالد عبد الله أحمد شهيل القحطاني، وحسن صالح حسن صالح الظفير الظفيري، ومحمد حسين علي حسين الحمادي، وعلي محمد خاطر زاهد الحمادي، وجمال يوسف محمد عبد الله شرفاء، وفريدة ثاني بخيت مبارك السويدي، وآمنة سيف حميد بوعصيبة آل علي، وبشائر عيسى محمد الحمادي، وأبو بكر أحمد عبد الله أحمد الحمادي، وهيفاء محمد عبد الرحمن المرزوقي، وميثاء علي مبارك علي، وأحمد راشد خميس راشد السويدي، ووليد عبد العزيز محمد عبد الله النيباري، وأمينة منصور إبراهيم أهلي، وحمد عبيد سعيد بن فريش الكتبي، وإبراهيم عبد الله غانم سيف الزعابي، وآمنة جمعة حسن خميس بوكتارة، وثريا عبد الرحيم عبد الكريم الزرعوني، وحنان محمد السيد أحمد عبد الرحيم الهاشمي، وكليثم عبد الله محمد حسن، وخلفان سيف خلفان الحريمل الشامسي، وحسين يوسف أحمد علي عبد الله، وعيسى عبد الله جمعة علي الدوسري، وحسين محمد حسن بن تميم التميمي، وغانم عبد الله جمعة بن جبر المهيري، وحمدة محمد عبد الرحيم أهلي، إلى بداية مربوط الدرجة الخامسة لرئيس نيابة مُساعد.

ويُعمل بهذين المرسومين اعتباراً من الأول من يناير 2020، وينشران في الجريدة الرسميّة.

وأعرب المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على إصداره مرسوماً بترقية أعضاء في النيابة العامة بدبي.

وقال إن هذا المرسوم، والمرسوم المصاحب له بترقية قضاة في محاكم دبي، يعكس اهتمام سموّه بالسلك النيابي والقضائي، والحرص على تهيئة المناخ الملائم لإقامة عدالة ناجزة في الإمارة.

وأكد أن ترقية أعضاء في النيابة العامة في دبي سيكون محفزاً كبيراً لهم على بذل المزيد من الجهود في خدمة وطنهم وقيادتهم، والعمل على صيانة الحقوق والقانون في ربوع إمارة دبي.

إلى ذلك تمنى طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، للقضاة المزيد من العطاء والرقي والتميز، لما نالوه من ترقيات وفق المرسوم الصادر، مؤكداً أن محاكم دبي مهتمة بتوفير بيئة عمل محفزة وإيجابية لجميع منتسبيها، بما يضمن المساهمة الفعالة في تحقيق الأولويات الاستراتيجية للدائرة في تعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي ودعم الكفاءات القضائية والإدارية عبر استقطاب الكوادر المواطنة، بما ينعكس بدوره على تطوير الأداء والارتقاء بالخدمات.