توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم على بعض المناطق مع فرصة لسقوط الأمطار خاصة على السواحل وبعض المناطق الغربية والشرقية، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع نشاط السحب.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة أحياناً.

الخليج العربي: متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع نشاط السحب.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:49 والمد الثاني عند الساعة 00:39

الجزر الأول عند الساعة 18:26 والجزر الثاني عند الساعة 05:55

بحر عمان: متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع نشاط السحب.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:50 الثاني عند الساعة 21:25

الجزر الاول عند الساعة 37:14 والجزر الثاني عند الساعة 06:03

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 27 18 75 30

دبي 28 20 80 35

الشارقة 27 17 85 35

عجمان 26 17 80 40

أم القيوين 27 16 85 45

رأس الخيمة 25 15 90 40

الفجيرة 26 20 85 35

العين 27 17 85 35

ليوا 28 15 80 40

الرويس 27 16 70 35

السلع 26 15 75 30

دلما 26 19 70 35

طنب الكبرى 27 20 80 45

طنب الصغرى 27 20 80 45

أبو موسى 27 20 80