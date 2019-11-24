"الاتحاد للطيران" أول شركة تنقل رحلاتها إلى المبنى الجديد في جدة

المصدر: أبوظبي-البيان

حظيت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، باستقبال خاص مع التحية التقليدية لرشاشات المياه في مبنى المسافرين1 الجديد في مطار جدّة. وحملت طائرة الاتحاد الافتتاحية دريملاينر تصميمًا خاصًا بالمملكة العربية السعودية.

وأقيمت مراسم قص الشريط، في أعقاب الاستقبال، حضرها سعادة ناصر الكعبي، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في جدة، وعصام فؤاد، المدير العام لمطار الملك عبد العزيز، والكابتن فهد سيندي، الرئيس التنفيذي للخدمات الأرضية في الخطوط السعودية، ويوسف عطية، المدير العام لمبنى المسافرين1، إلى جانب عدد من الفريق الإداري في الاتحاد للطيران.

وتحدّث روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران، قائلاً: "يؤكد الاستقبال في المبنى الجديد والترحيب الخاص الذي حظيت به الاتحاد في مطار جدّة على التزامنا الكبير تجاه السوق السعودية، ويعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية."

وأضاف: "يأتي افتتاح مبنى المسافرين1 الجديد ليزيد من قوة العلاقات التي تواصل كلاً من الاتحاد والخطوط الجوية السعودية البناء عليها، من حيث توفير مزيد من خيارات السفر المريحة لعملائنا وتعزيز حركة الخدمات المشتركة بالرمز."

وتم يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر نقل رحلات الاتحاد للطيران من مبنى المسافرين القديم لمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدّة إلى مبنى المسافرين1 الجديد.

وبدأت الاتحاد للطيران خدماتها إلى المملكة العربية السعودية منذ شهر ديسمبر من عام 2004، ومع الشهر المقبل سنحتفل بمرور 15 عامًا على تلك الخدمة. وفي الوقت الحالي، تُشغّل الاتحاد 84 رحلة أسبوعيًا للركاب من أبوظبي، إلى الرياض وجدّة والمدينة المنوّرة والدّمام، مستخدمة طائرات من طراز إيرباص A320 وA330 وبوينغ 777 و787.

وقامت الاتحاد بتوسعة اتفاقية شراكتها بالرمز مع الخطوط الجوية السعودية، وستضع رمزها المشترك على الرحلات المتجهة إلى بيشاور وملتان وبورتسودان وفيينا، فيما ستضع الخطوط السعودية رمزها المشترك "SV" على رحلات الاتحاد للطيران بين أبوظبي وأحمد أباد وبلغراد وبريسبن وتشنغدو وشيكاغو ودوسلدورف ولاغوس وملبورن وموسكو- دوميدوفو، والرباط وسيشل وسيدني. وتدريجيًا ستضع الخطوط السعودية رمزها المشترك بين أبوظبي و11 وجهة أخرى في تسع دول من بينها أمستردام وباكو وبروكسل ودبلن وهونغ كونغ وكاتمندو وبانكوك وبوكيت وناغويا وطوكيو وسيئول. بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.