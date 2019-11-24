انتخاب سعيد العابدي رئيساً للجنة المالية بـ "الوطني الاتحادي"

المصدر: وام

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي اجتماعها الثاني من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17برئاسة سعادة سعيد راشد عبدالله العابدي، الذي تم انتخابه رئيساً للجنة، وسعادة ميره سلطان ناصر محمد السويدي مقررةً، وفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس.

حضر الاجتماع سعادة كل من ميره سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، ود. طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري فيما حضرها من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

وقال سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة إن اللجنة خلال اجتماعها اليوم اطلعت على جدول أعمالها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريع السابع عشر، الذي يتضمن مشروعات القوانين والموضوعات العامة، مشيراً إلى أنه سيتم مناقشة مشاريع القوانين والموضوعات العامة حسب الأوليات، حيث بدأت اللجنة مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

وأضاف سعادته أن اللجنة استعرضت الملاحظات الخاصة على مشروع القانون، بالإضافة إلى الاطلاع على الأوراق الفنية التي تم اعدادها من قبل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، حيث تقرر عقد لقاءات مع وزارة المالية وديوان المحاسبة خلال اجتماع اللجنة القادم، وذلك للاطلاع على وجهة نظرهم في مشروع القانون وملاحظاتهم، ومناقشتها مع أعضاء اللجنة.

وأكد سعادة رئيس اللجنة أن المجلس الوطني الاتحادي يحرص على تقديم أفضل أداء برلماني في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية وذلك تماشياً مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة، ورؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة، التي تسعى إلى إسعاد المواطنين، وتحقيق أعلى المراكز والمؤشرات التنافسية العالمية.