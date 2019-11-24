محمد بن راشد يُصدر مرسومين بترقية قُضاة في محاكم دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (39) لسنة 2019 بترقية قُضاة في محاكم دبي، والمرسوم رقم (40) لسنة 2019 بترقية أعضاء في النيابة العامة في دبي.

ونصّ المرسوم رقم (39) لسنة 2019 على ترقية اثنين من قُضاة المحاكم الابتدائيّة الأُوَل وهما: محمد عبيد سليمان حمد المطوع، و أحمد محمود محمد الحاج محمـد، إلى بداية مربوط الدرجة الرابعة لقاضي استئناف، كما نصّ ذات المرسوم على ترقية قُضاة المحاكم الابتدائيّة: ناصر محمد سيـف محمـد الشحي، وداود سليمان علي أحمـد الحمـادي، وسعود سالم سعود سعيـد الجابـري، وخالد عبيد محمد خلفان المطيوعي، وأحمد سعيد سليم راشد المزروعي، ووليـــد علــي مـــحمـــد البـدواوي، وسيــف علي محمـد أحمــد الشحي، ومحمـد مهيـر سيـف بنواس الكتبي، ومحمد حسين محمد سليمان عبدالله، وفيصل جمعة خميس علي العجمي، إلى بداية مربوط الدرجة الخامسة لقاضي ابتدائي أوَّل.



ونصّ المرسوم رقم (40) لسنة 2019 على ترقية وكلاء النِّيابة الأُوَل: عبدالله علي محمــد بن سالميـن السويــدي، وخالـــد عبدالله أحمـــد شهيــــل القحطــاني، وحسن صالح حسن صالح الظفير الظفيري، ومحمــــد حسيـــــن علي حسيـــن الحمادي، وعلـي محمـــد خاطـر زاهــــد الحمـــــادي، وجمـــال يـوسـف محمــــد عبدالله شرفــــاء، وفريـــــده ثاني بخيــــت مبارك السويـــدي، وآمنــــة سيف حميـــد بوعصيـبه آل علي، وبشائــــر عـيـــسى مـــحمـــــد الحمـــــادي، وأبوبكر أحمــــد عبدالله أحمـــــد الحمـــادي، وهيـــــفاء محمـــــد عبــدالرحمن المرزوقي، ومــــيـــــثاء عـــلي مبـــــارك عـــلي، وأحمــــد راشد خميــــس راشـد السويـــــدي، ووليــــد عبدالعزيــــز محمد عبدالله النيباري، وأمـــيــــنة مـنصــــور إبــراهيــــــم أهلــــي، وحمـــد عبيــــد سعيـــــد بن فريــــش الكتبي، وإبراهيـــــم عبــدالله غانـم سيـــــف الزعابي، وآمنـــــة جمعـــــة حســـن خميـــس بوكتارة، وثريا عبــدالرحيــم عبـدالكريــم الزرعــوني، وحنان محمد السيد أحمد عبدالرحيم الهاشمي، وكليثم عبـــــدالله مــحمــد حســـــن، وخلفان سيــــف خلفان الحريمل الشامسي، وحسيـــــن يوســـف أحمـــــد علي عبـــــدالله، وعيـــسى عبدالله جمـــــعة علي الدوســـــري، وحسيـــن محمـــد حســــن بن تميـــم التميمي، وغانـــــم عبدالله جمــــعة بن جبــر المهيـري، وحـــمــــدة مــحمـــــد عبدالرحيـــــم أهــــلي، إلى بداية مربوط الدرجة الخامسة لرئيس نيابة مُساعد.