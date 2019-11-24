طرق دبي تُدشِّن المُدرب الرقمي لتدريب السائقين

المصدر: البيان الإلكتروني

دشنت هيئة الطرق والمواصلات دبي مشروع المدرب الرقمي-Digital Coach) الروبوت) لتدريب سائقي نقل الركاب في مؤسسة المواصلات العامة، وذلك تعزيزاً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وهي التقنية الأولى من نوعها عالمياً من حيث استخدامها في مجال تدريب السائقين.

ذكرت الهيئة أن هذا الروبوت مخصص لتدريب السائقين الجدد والقدامى الذين يحتاجون للمزيد من التوعية المرورية، وأنه مجهز بمعلومات مبرمجة تتضمن جميع المواد التدريبية والإجابات عن كل الاستفسارات المحتملة من المتدربين من سائقي نقل الركاب خلال المحاضرات النظرية، وأنه يتمتع بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تُمكنه من جذب انتباه السائقين من خلال تفاعله مع الحضور أثناء التدريب النظري، وأنه سيتم استخدام المدرب الرقمي (الروبوت) كإحدى الوسائل التدريبية المتطورة في تقديم المناهج للسائقين وبما يساهم في تطوير وصقل مهارات سائقي نقل الركاب، ورفع مستوى مخرجات التدريب بما يضمن تحقيق رؤية الهيئة "تنقل آمن وسهل للجميع".

وأكدت الهيئة أن تقنية المدرب الرقمي تحقق الغاية الاستراتيجية الأولى للهيئة "دبي الذكية"، والسابعة "تميز هيئة الطرق والمواصلات"، وأن المشروع يعتبر رائداً وسبقاً لهيئة الطرق والمواصلات وإمارة دبي عالمياً، بتوظيف مدرب آلي لتدريب سائقي نقل الركاب في قطاع المواصلات، وتسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التأهيل وزيادة جودة التدريب، وأن لديها خططاً لإمكانية تطوير وتحديث الروبوت تؤهله لاستيعاب التغييرات المستقبلية للمواد التدريبية على أعلى المستويات العالمية.