الطقس المتوقع ليوم غد في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا الى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً ظهراً قد تكون ركامية، كما تتكاثر السحب تدريجياً غرباً خلال الليل، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة أحياناً.

الخليج العربي: متوسط الموج .

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:14 والمد الثاني عند الساعة 23:39

الجزر الأول عند الساعة 17:38 والجزر الثاني عند الساعة 05:12

بحر عمان: متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:33 الثاني عند الساعة 07:50

الجزر الاول عند الساعة 54:13 والجزر الثاني عند الساعة 13:02

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 27 17 75 30

دبي 27 18 80 35

الشارقة 26 15 85 35

عجمان 25 17 80 40

أم القيوين 26 15 85 45

رأس الخيمة 25 14 90 40

الفجيرة 26 19 85 35

العين 27 16 85 35

ليوا 27 15 80 40

الرويس 26 16 70 35

السلع 26 15 75 30

دلما 27 21 70 35

طنب الكبرى 27 20 80 45

طنب الصغرى 27 20 80 45

أبو موسى 27 20 80